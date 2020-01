Gstaad Festival Orchestra mit Manfred Honeck

Zweimal bereits hat der junge Seong-Jin Cho das Stuttgarter Publikum begeistert, und so erwarten wir freudig gespannt die Rückkehr des ebenso virtuosen wie sensiblen Künstlers – zumal er mit dem ehemaligen Wahl-Stuttgarter Manfred Honeck und dem Gstaad Festival Orchestra erstklassige Partner an seiner Seite hat. In Dvořáks Sinfonie „Aus der Neuen Welt“ wird dann das volle Orchester im Hochglanzformat zu erleben sein.

Beethoven Klavierkonzert Nr. 5 Es-Dur op. 73

Dvorak Sinfonie Nr. 9 e-Moll op. 95 "Aus der Neuen Welt"