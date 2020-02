[gu:ds bro‘gramm]: Die mund.art-Stammtische in der Brauereigaststätte Dinkelacker

Stuttgart, im Februar 2020. Das Ziel von »schwäbische mund:art e.V« ist es, den schwäbischen Dialekt als Kulturgut nicht nur regional zu pflegen, sondern über die Sprachgrenzen hinaus auf hohem Niveau zu verbreiten. Und was könnte einen Dialekt besser lebendig halten als das gesprochene Wort? Beim mund.art-Stammtisch in der Brauereigaststätte Dinkelacker steht das Schwäbisch im Rampenlicht – präsentiert von denen, die es am schönsten »schwätzen« und unterstützt von Schwaben Bräu. Das verspricht Unterhaltung [uff heggschdem ni’wo:!].

Für alle Besucher besteht die Gelegenheit, eigene kurze Mundartbeiträge einzubringen. Dialektfreunde, Neugierige, Rei‘gschmeckte und alle, die einen interessanten und beschwingten Abend erleben wollen, sind willkommen.

Den Auftakt am 19. Februar macht dieses Jahr Marlies Blume alias Heike Sauer aus Ulm. Mit ihrem intelligenten Kabarett spielt sie sich schnell in die Herzen der Zuschauer aller Generationen. Sie philosophiert über jedes Thema aus ihrer ganz eigenen Sicht und bringt durch ihre herrlich unbedarfte und doch so entlarvende und scharfsinnige Betrachtungsweise die Dinge auf den Punkt.

Am 13. Mai sind Peter Schlack und Peter Schönfeld (am Bass) zu Gast. Schlack, geboren und aufgewachsen in Stuttgart Gablenberg, gehört zu den Begründern der »Neuen Mundart« in Schwaben. Seine »Gablenberger Gschichta« sind 1999 als Buch und CD erschienen. 2012 kam im Silberburg Verlag Tübingen ein Band mit Gedichten namens »Aber heb mòl an Luftzug« heraus. Ein Gedichtband mit dem Titel »Ond ällas scho so lang her« wurde im Frühjahr 2016 veröffentlicht, Postkartengedichte »Ets schneits doch« 2018.

Babs Steinbock und Teflon Fonfara als Frau Kächele & Frau Peters sorgen am 1. Juli für gute Stimmung. Die wilden »Hefezopf-Weiber« waren die ersten Radio-Kult-Figuren des damaligen SDR. Zwei schrille Weiber erzählen ihre wildesten Hefezopf-Geschichten. Seit 2019 gibt es wieder eine Bühnen-Show mit den Originaltexten aus der Kult-Serie. Im Mittelpunkt stehen das Gebäck Hefezopf und der schwäbische Erfinderreichtum. Für die offene Bühne hat sich erstmals der Schwaben Bräu Singchor angemeldet.

Sabine Essinger zündet am 16. September ein wahres kabarettistisches Feuerwerk treffsicherer und geistreicher Pointen. Sie reichen von liebevoll-neckischer Betrachtung der Badener und Württemberger bis zu bitterbösem, schwarzem, schwäbischem Humor in der Figur einer lustigen Witwe am Grabe ihres soeben verstorbenen Mannes. Nach vielen Bühnenjahren mit der Neuen Museumsgesellschaft ist die baden-württembergische Kleinkunst-Preisträgerin seit längerer Zeit solo unterwegs.

Didi von Au und Gerald Ettwein präsentieren am 14. Oktober ihr neues Programm als »Die Spätzünder« Mamfred & Wunderle. Das wird ein Abend mit »Komödy, Kabarett, Musik«, bei dem die Leute sich schäbbs lachen.

Den Abschluss der mund.art-Stammtische bilden Günther Wölfle und Dieter Hildenbrand am 18. November. Wölfle, hauptberuflich Rechtsanwalt in Böblingen, tritt seit 1973 mit schwäbischen Liedern auf. Sein bekanntestes Lied ist sicherlich »Yeschderday«, doch auch der »Schwobakarle« war oft im Rundfunk zu hören. Im Zeitalter der Beatles und Stones aufgewachsen, hat Wölfle viele Songs dieser Bands auf schwäbisch im Programm. So wird aus »When I‘m 64« der Beatles typisch schwäbisch »Wenn mir 40 sen«, oder aus »Angie« von den Stones »Oh Marie Zuckerle«. Doch auch eigene Lieder sind im Programm, wie zum Beispiel das »Keller-Lied« zu Stuttgart 21 oder das „App-Lied« zum Handy-Wahn. Begleitet wird Wölfle von Dieter Hildenbrand am Kontrabass.

Alle Termine, Beginn ist jeweils um 19 Uhr:

19. Februar, 13. Mai, 1. Juli, 16. September, 14. Oktober, 18. November

Ort: Carls Braukeller, Brauereigaststätte Dinkelacker, Tübinger Straße 46, 70178 Stuttgart

Anmeldung: Aus Platzgründen kann nur eine begrenzte Zahl von Personen eingelassen werden. Deshalb ist eine Reservierung per E-Mail an vorstand@mund-art.de erforderlich. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Weitere Informationen unter https://www.mund-art.de/veranstaltungen-und-termine