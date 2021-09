„Sag aus vollem Herzen Nein!“, verkündet die Band Guacáyo an einem Freitagabend auf einer Bühne im Hamburger Gängeviertel und kündigt damit den nächsten Song an.

Der Titel des Songs: Lady. Mit Guacáyo steht eine Band auf der Bühne, die mit einem frechen Indie-Pop Sound zum Nein zur Norm und zum Ja zu sich selbst aufruft.

Guacáyo geht es um den Ausdruck aller Emotionen, so auch auf ihren Konzerten. Musikalisch bedient die Band dabei keine Schubladen, sondern spannt einen weiten Bogen, sodass ein einzigartiger Indie-Pop mit Einflüssen aus Reggea und Hip-Hop entsteht. Es wird von Feminismus und Schubladendenken, Umweltschutz und tiefen Gefühlen gesungen. Gesellschaftskritische Songs regen zum Tanzen und zum Andersmachen an.

Guacáyo – das ist die Sängerin und Songwriterin Sophie Filip. Das ist Tim Lucas an der Gitarre uns den Backing Vocals. Das ist Tobias Nitzbon an Synth Bass und Keys. Und das ist Justus Murphy an den Drums. Zusammen schreiben, produzieren und recorden Guacáyo ihre Songs seit 2017. Im selben Jahr spielten sie noch auf dem Alstervergnügen in Hamburg und sind dort mittlerweile auch in großen Clubs wie Knust, Docks oder Grünspan bekannt. 2019 waren sie Support-Act bei der Europatour der australischen Durchstarter Band Lime Cordiale, spielten beim 3000 Grad und beim Skandalös Festival. Seit 2020 läuft Guacáyos Single Felicity stetig bei Deutschlandfunk Kultur. Nach über 300 Auftritten in Deutschland und Europa stehen Auftritte auf Festivals, wie der Fusion und dem Summerjam und die Lemonade Tour 2021 an. Die neue EP, die im Mai 2021 erscheint, inspiriert passend zur jetzigen Zeit mit dem Titel Lemonade: Gibt dir das Leben Zitronen, mach Limonade draus.