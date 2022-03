Guangzhou Dream Factory

Guangzhou ist der jahrhundertealte Handelshafen Südchinas. Heute ist die boomende 14-Millionen-Metropole ein Mekka des Massenkonsums, dessen riesige internationale Handelszentren mit allen erdenklichen Waren "made in China" vollgestopft sind.

Jedes Jahr reisen mehr als eine halbe Million Afrikaner*innen nach Guangzhou, wo sie Waren kaufen, um sie in Afrika zu verkaufen. Im Laufe der Zeit haben sich einige entschieden zu bleiben: Für sie sieht China wie das neue Land der Möglichkeiten aus, ein Ort, an dem alles möglich ist. Aber ist es das auch?

Christiane Badgley begleitet Männer und Frauen aus Kamerun, Kenia, Nigeria und Uganda und verwebt die Geschichten von Afrikaner*innen, die den verlockenden, aber schwer fassbaren Träumen vom "Made in China" nachjagen, zu einer überzeugenden Kritik am globalen Kapitalismus des 21. Jahrhunderts. Auf der Reise einer Filmemacherin von Ghana nach China und zurück nach Afrika bietet der Film einen seltenen Einblick in die afrikanischen Bestrebungen in einem Zeitalter des endlosen Outsourcings.

Im Anschluss an die Vorführung findet eine Diskussion mit Gästen aus der Filmcrew, dem Publikum und dem Moderator Willy Rollé statt. Die Filmcrew und das Streaming-Publikum werden online zugeschaltet.

Tavma ist griechisch und bedeutet soviel wie „Wunder“. Und genau das will der Tavma FilmClub erreichen: mit Filmen, die Menschen berühren und die Welt ein Stück weit verändern. Bekannte Narrative werden dabei in Frage gestellt und neue Arten von Storytelling entdeckt.

China, USA 2017, Original mit englischen Untertiteln, 66 Min.