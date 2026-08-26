Gude Leude – Gude Show

Impro- Comedy neu ausgelotet. Aus dem kleinsten Input des Publikums zaubern sie aberwitzige Szenen.

„Das ist doch jetzt nicht alles improvisiert oder?“ Doch. Ist es.

Ein Wort. Mehr braucht es nicht, um daraus eine ganze Welt entstehen zu lassen. Wenn Gude Leude auf der Bühne stehen, ist mit allem zu rechnen. Aus dem kleinsten Input des Publikums zaubern sie aberwitzige Szenen - natürlich improvisiert. Mit ihrer gesammelten Erfahrung loten sie die Grenzen der Impro-Comedy neu aus. Dabei stellen sie sich dem Reiz des Unerwartbaren in einer sich immer schneller drehenden Welt - energiegeladen und mit einer ordentlichen Prise Selbstironie. Sie machen das nicht, weil es einfach ist, sondern weil sie dachten, dass es einfach ist. Bei Gude Leude gibt es keine Ausreden, eher Quatsch, Chaos und die Schönheit des Scheiterns. Denn mal ehrlich, wer braucht schon perfekte Pointen, wenn wir gemeinsam über die eigenen Missgeschicke lachen können.