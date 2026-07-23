Gude Schaal - „EigenSinn der Bilder“

Vom 25. September bis 1. November 2026 zeigt die Galerie Peripherie im Sudhaus Tübingen eine Ausstellung mit Werken der Malerin Gude Schaal (1915–2011).

Die Schau widmet sich einer Künstlerin, die zwischen norddeutscher Herkunft und schwäbischer Wahlheimat eine unverwechselbare Bildsprache entwickelte und heute als wichtige Stimme der südwestdeutschen Nachkriegskunst neu entdeckt wird.

Geboren in Hamburg-Altona und seit 1942 in Reutlingen ansässig, ging Gude Schaal früh ungewöhnliche Wege. Als Frau studierte sie in einer Zeit Kunst, in der dies keineswegs selbstverständlich war. Nach ersten Jahren als Buchillustratorin fand sie erst in den 1970er Jahren zu einer konsequent verfolgten freien Malerei. Zugleich stand sie, wie viele Frauen ihrer Generation, im Spannungsfeld zwischen den Erwartungen an sie als Ehefrau und Mutter und dem Anspruch, ihren eigenen künstlerischen Weg zu gehen. Ihre Menschenbilder und Landschaften verbinden Erinnerung, innere Befindlichkeit und äußere Wirklichkeit zu verdichteten, oft stillen Kompositionen. Charakteristisch sind ein ausgeprägtes Formenbewusstsein, eine feine Abstimmung von Hell und Dunkel sowie Farbklänge, die zwischen Leuchten und gedämpfter Melancholie oszillieren.

Nicht zufällig wurde Gude Schaal als „Malerin in Moll“ bezeichnet. Ihre Werke tragen bei aller Farbintensität einen nachdenklichen, leisen Unterton.

Mit der Präsentation von Gude Schaals Werk knüpft die Galerie Peripherie an ihre jüngste Wiederentdeckung an und bringt ihre Bilder in einen aktuellen Kontext. Die Ausstellung richtet sich an kunstinteressierte Besucherinnen und Besucher aus Tübingen und der Region sowie an alle, die konzentrierte Positionen der Nachkriegskunst neu sehen möchten.