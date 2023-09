Gudrun Walther & Jürgen Treyz | Flook | Doppelkonzert

Gudrun Walther & Jürgen Treyz: German+Celtic Contemporary Folk Music

Jürgen Treyz (Gitarre, Gesang) und Gudrun Walther (Geige, Gesang, diat. Akkordeon) sind zwei der erfolgreichsten Folkmusiker Deutschlands. Mit diversen Bands und Projekten, allen voran ihre Erfolgsband CARA, touren sie regelmäßig in Europa, den USA und Australien und haben bereits unzählige CDs veröffentlicht. Ausgezeichnet wurden sie bereits mit zwei Irish Music Awards, mehrfach mit dem Preis der deutschen Schall-plattenkritik für verschiedene Produktionen, der „Freiburger Leiter“ in der Sparte Musik, sowie einer Platin-Schallplatte für die Musik zum Hörbuch „Der Kleine Prinz“.

Das Duo ist für die beiden Musiker eine Entdeckungsreise zu den eigenen Wurzeln und eine Möglichkeit, die komplette Bandbreite ihres Könnens auszuspielen. Die Besetzung ermöglicht ein spontanes, intuitives Zusammenspiel – mitreißend, anrührend und jedes Mal ein wenig anders. Sie spannen den Bogen von unseren eigenen, deutschsprachigen Volksliedern über die keltische Musiktradition, welche ihr zweites Zuhause geworden ist, bis hin zu Bluegrass-Songs, die sie auf ihren Tourneen kennengelernt haben.

Ihre CD-Veröffentlichungen „Königskinder“, „Heimat“ und die aktuelle Doppel-CD „Duo“ (2018) riefen bei den Kritikern im In-und Ausland Begeisterung hervor. Auf ihren Konzerten zeigen sich die beiden Vollblutmusiker vielseitig und wandelbar – virtuose Instrumentalpassagen, die das Publikum schier von den Sitzen reißen, wechseln sich ab mit emotionalen, tiefgängigen Liedern, bei denen Gudrun Walthers Stimme voll zum Tragen kommt. Manch einer schwört nach dem Konzert, dass auf jeden Fall mehr als zwei Leute auf der Bühne standen, so dicht und voll ist der Sound dieses Duos. Ein unvergessliches, intimes und packendes Konzerterlebnis!

FLOOK - die "Celtic Supergroup"

Die Flöten von Brian Finnegan und Sarah Allen, die Gitarre von Ed Boyd sowie die Bodhrán von John Joe Kelly haben einen gemeinsamen Sound definiert, der nicht nur eine ganze Generation junger Musiker inspirierte, sondern auch für viele Folkfans der Soundtrack einer ganzen Dekade war. Bereits ihr erstes Album von 1997 "Flook Live" wurde von der Irish Times als "das ultimative moderne Flötenalbum" bezeichnet. Bis zum ersten Studio-Release vergingen noch einmal zwei Jahre, und 1999 erschien dann "Flatfish". FLOOK, bis dahin als "Geheimtipp" gehandelt, wurden mit einem Schlag eine der populärsten und begehrtesten Bands der Weltmusik-Szene. "Stunning", "remarkable" und "little short of miraculous" waren nur einige der Ausdrücke, die den Journalisten dazu einfielen. Doch das Geheimnis des Erfolgs waren ihre umjubelten Live-Konzerte. Keiner konnte sich dieser Energie, der Spielfreude und der geballten Lebenskraft von Flook entziehen. Vier Musiker, jeder für sich ein Virtuose, schufen gemeinsam eine völlig eigene Welt, eine intuitive Kunst des Zusammespiels, eine fast symbiotische Verbindung der vier Instrumente und Charaktere.

2002 gewann das Album "Rubai" dann verdient den Award als "BBC Folk Album of the Year" und 2006 wurden FLOOK bei den BBC Folk Awards als "Best Group" ausgezeichnet. Ende 2008 verkündeten FLOOK dann eine kreative Pause, und vier Jahre lang war die Szene um eine der besten Bands ärmer – aber bereits im Jahr 2013 konnten sie sich einiger hartnäckiger Anfragen nicht mehr erwehren und feierten ihr Comeback! 2019 erschien mit „Ancora“ ein weiteres, von den Fans sehnsüchtigst erwartetes, Album. Ein Zitat von Michelangelo inspirierte den Albumtitel: „Ancora impara“ (I am ever learning) soll das 87-jährige Genie gesagt haben. Passenderweise ist die Musik gleichermaßen gereift und die Musiker – falls möglich – weiter zusammengewachsen in ihrem symbiotischen Spiel. Und trotzdem zeugt „Ancora“ auch von den neugierigen Ausflügen in andere Gefilde, von einer Fülle an Ideen und einer Vision, wie eine Supergroup der 90iger Jahre auch heute immer noch stilprägend ganz vorne mit dabei sein kann. FLOOK müssen sich und der Fachwelt nichts mehr beweisen, und tun es doch, indem sie ein Album herausgebracht haben, bei dessen Beschreibung das Wort „Meisterwerk“ angemessen erscheint.

Am Ende des Abends werden sich Flook und das Duo Walther/Treyz zu einem Sextett vereinigen. Die Musiker verbindet eine mittlerweile jahrzehntelange Freundschaft, die zu diesem Doppelkonzert führte und womöglich einige gemeinsame Zugaben in petto hat. Hier wird das Publikum gefragt sein...