Künstliche Intelligenz. Legales Kiffen. Rechtsruck. Waffenverbotszonen. Vegane Hotdogs… es ist nicht zu bestreiten: Wir leben in komischen Zeiten.

Die Frage ist: Kann man diesen trotz aller Unsicherheiten und berechtigten Sorgen auch lustige Seiten abgewinnen? Kann man. Zumindest, wenn Guido Cantz die Bühne betritt. Mit seinem sechsten Programm „Komische Zeiten“ wagt er den humorvollen Blick auf eine Welt, die aus den Angeln zu geraten scheint und präsentiert seinen ganz eigenen Blick auf die komischen Zeiten, die wir aktuell erleben. Aufhalten kann auch er den ganzen Wahnsinn nicht – aber der Comedy-Star ist überzeugt: Mit einem Lachen ist das Ganze definitiv besser zu ertragen.