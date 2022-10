Guido Kasmann: Fiete Hering - Abenteuer im Müllmeer

Bundesweiter Vorlesetag

Endlich darf der kleine Fiete Hering das weite Meer erkunden.

Doch das ist voller Gefahren! Menschen wollen ihn mit ihren Netzen fangen und er wird von seinen Eltern getrennt. Als ein riesiger Hai ihn fressen will, bleibt Fiete im Müllmeer stecken. Können seine Freunde – die Makrelen Milli, Minni und Molli – ihm helfen? Und wie können sie wieder ins saubere, schöne Meer gelangen und Fietes Eltern ?nden? Ausgerechnet der Hai weiß Rat …

Guido Kasmann wurde 1959 in Köln geboren. Nach dem Abitur studierte er Deutsch und Musik und arbeitete als Grundschullehrer. Seit 2009 widmet er sich ausschließlich dem Bücherschreiben und seinen Lesungen. Lesung ist eigentlich nicht das richtige Wort, Erzähltheater mit Musik trifft es eher. Bis zu 200 Aufführungen absolviert er in ganz Deutschland jedes Jahr, eine davon 2022 bei uns in Heidenheim. Guido Kasmann lebt in Köln und ist Vater von zwei erwachsenen Kindern.

Für umweltbewusste Kids ab 8 Jahren