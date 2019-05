Das aussergewöhnliche Erscheinungsbild von Guido Goh, das einzigartige Saiteninstrument SISA und die charismatischen TV Auftritte in der Sendung, haben dem sympathischen Sänger seitdem nun ein ausverkauftes Konzert nach dem anderen eingebracht.

Seit der Veröffentlichung des ersten Soloalbums SARASVATI’S DEVOTION im Jahr 2010,

sind zahllose Solo-Konzerte von Guido Goh in Deutschland, England, Irland und Holland

ins Land gegangen. Das zweite Album SONGS FOR THE MIDNIGHT SUN, das von einer

einsamen Reise von Guido Goh in den hohen Norden Schwedens inspiriert ist, verkaufte

sich sogar noch rasanter als das erste Album.

Nachdem es dann aber 2016 und 2017 ruhig um den Sänger wurde und er sich an die

Nordsee in sein Haus zurückzog, trat er umso auffallender im Jahr 2018 wieder in

Erscheinung: Diesmal entdeckte die Castingshow THE VOICE OF GERMANY den

aussergewöhnlichen Sänger und Musiker. Der Erfolg war gigantisch, als er sich von

Sendung zu Sendung immer weiter hangelte und dann sogar als Favorit auf den Sieg bei

THE VOICE OF GERMANY 2018, an der Seite von Michael Patrick Kelly gehandelt

wurde. Der Bekanntheitsgrad von Goh ist, binnen weniger Monate geradezu explodiert

während sich zeitgleich die Medien um den neuen Star aus der Sendung rissen.

eingebracht. Ein drittes Soloalbum ist schon in den Startlöchern und diesmal ist alles

anders. Die Veröffentlichung des Albums ist höchstwahrscheinlich noch in der ersten

Jahreshälfte 2019 zu erwarten. Auszüge daraus kann man bereits jetzt auf seinen

Konzerten hören.