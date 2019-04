"Maultasche un Schälripple musik in live und in farbe" mit oder ohne Sauerkraut heißt das Motto, wenn die GUITARHEROES in der Besenwirtschaft sitzen.Benannt ist die Gruppe nach dem bekannten x-box Spiel guitarhero. Entstehungsort ist der legendäre Besen Talheimer Hof. Was im Jahr 2017 als spontane Aktion begann, hat sich in der Zwischenzeit zu einer festen Besetzung auf der Schwäbisch Fränkischen tektonische Platte entwickelt. Somit sind die Terminkalender gut gefüllt.

Die zwei bis sechs Musiker/innen rund um den "Kapellmeister" Alex, haben richtig Spaß an der Musik und lassen es ordentlich rocken. Das Repertoire besteht aus klassische Melodien des schwäbischen Volkes, sowie Party- und Stimmungsmusik, gewürzt mit solistischen und humoristischen Einlagen mit Maultaschen und Soße un en Kartoffelsalat. Das Programm wird dabei auf die jeweiligen Auftritte und das entsprechende Publikum angepasst. Da bei allen Musikern die Freude an der Musik im Vordergrund steht, wird selbstverständlich alles "live" gespielt.