3 Generations Styles - Ralf Illenberger - Natalia Rose - Thomas Maos - Im Rahmen der Jazz- & Klassik Tage Tübingen 2025.

Ralf Illenberger, Natalia Rose, Thomas Maos – drei Gitarren-Virtuosen der Extraklasse – finden sich zu einem Konzert zusammen. Sie spielen jeweils ein Solo-Set mit einem anschließenden Jam.

Ralf Illenberger - acoustic guitar magic:

Die Stuttgarter Legende feierte in den 70ern Erfolge und tourte mit seiner Band Circle in den USA. 1997 wurde er für einen Grammy nominiert und präsentiert nun seine neue Solo-Performance.

Natalia Rose - modern jazz:

Die experimentierfreudige Jazz-Gitarristin aus Kolumbien hat vier Alben veröffentlicht, die zeitgenössischen Jazz mit traditioneller kolumbianischer Musik verbinden. Sie lebt seit 2021 in Deutschland.

Thomas Maos - electronic guitar:

Der kreative Gitarrist kombiniert minimal-music-artige Loops mit elektronischen Klängen. Sein Album „glühen“ wurde für den Deutschen Schallplattenpreis nominiert. 2024 hat er in Ljubljana ein neues Album aufgenommen.