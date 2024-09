Gulaschfest vom Heimat- und Kulturverein

Zum 3. Mal heißt es am Samstag, 05.10.2024 „Wer kocht das beste Kesselgulasch“.

Der Heimat- und Kulturverein Unterbalbach veranstaltet nach dem erfolgreichen Auftaktevent im Jahr 2022 auf der Parkplatzfläche vor der Balbachhalle in Unterbalbachh das 2. Bälmer Gulasch-Kochduell. Auch in diesem Jahr werden wieder verschiedene Gruppen nach ihrem Rezept Kesselgulasch kochen und im kulinarischen Wettstreit um den Siegertitel kämpfen. Eine Jury wird die jeweiligen Kreationen bewerten und einen Sieger küren. Der Wettbewerb beginnt am Samstag um 12 Uhr. Die Aufgabe ist es bis spätestens 16.30 Uhr ca. 25 Portionen Kesselgulasch zu kochen.