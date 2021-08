Jamhed (D) – Open-Air!

Auf ihrem dritten Album „Gelee Royal verstecken Jamhed so manche Überraschungen.

Das etwas verstaubte Genre Psychedelic Rock bekommt bei der Band die sich 2007 gründete einen neuen Anstrich, Spielereien im Jazz sowie im Hip Hop lassen sich auf der Platte ebenso finden wie mehrere Instrumental Stücke die den Hörer regelrecht aufsaugen. Weniger Prog-Pop wie auf dem ebenfalls beachtlichen Vorgänger „Lollipop Giveaway in Wee-Wah-Wonderland“ dafür mit allerlei Klang Explosionen die die Reichweite von Jamhed ausmachen. Hier sprechen vor allem die Instrumente die über mehrere Monate in Overdub Sessions aufwendig eingespielt wurden. Mit Gelee Royal gefüttert geben Jamhed den bisher ehrlichsten Einblick in ihr schaffen, durch das wachsende Selbstbewusstsein kommen sowohl mehr Gefühle als auch Zerbrechlichkeit zum Ausdruck.

Aufgenommen und gemastert wurde das Album bei Stuttgarts Sound-Genius Ralv Milberg, Overdubs und Abmischen fand bei Sänger und Gitarrist Philip im heimischen Schlafzimmer statt.