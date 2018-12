Gunhild von Kries – Entgegenkommend

In diesem Seminar üben wir, das Neue, das in unser Leben herein will, hereinzulassen und es mit dem aus der Vergangenheit Gegebenen in Zusammenklang zu bringen.

Versöhnung mit den Tatsachen, Herzenspräsenz und Befreiung des Denkens aus der Unbeweglichkeit wollen wir – auch durch eine dafür gebildete 7-stufige Meditation – üben. Eine Arbeit mit Meditationen für den Alltag, künstlerischen Übungen, gemeinsamen Beobachtungen und Austausch. Wenn sie gelingt, schaffen wir einen inneren Raum der Stille, aus dem wir gestärkt in die Gegenwart unseres Lebens zwischen Vergangenheit und Zukunft heraustreten können.

Freitag, 18. Januar 19.30–21.30 Uhr

Samstag, 19. Januar 10.00–18.00 Uhr

Anmeldung bis 11.01.19.

Bitte beachten Sie auch den dazugehörenden Vortrag: Wie kommt das Neue in mein Leben?

Kurs-Nr. 191S201

*Gunhild von Kries: »Liebe zur Musik«, Novalis Verlag