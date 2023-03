Druckvoll und Hand gemacht ist es, was Gunnar Golinski & Band, ein professionelles Trio aus Mössingen, Ihrem Publikum anbieten.

Fetter Rock Blues Sound der ‘70er und ‘80er Jahre, mit Einflüssen Aus viel Blues; Rock und Irisch Folk Elementen.

Die Songs, alle aus der Feder von Gunnar Golinski, prallen musikalisch Wie inhaltlich oft unerwartet offen auf das Publikum.

Das Ganze vollkommen authentisch, in seiner Sprache, seinem Dialekt, in Schwäbisch. Mit Inhalt, weil Er was zu sagen hat. Endlich, und längst kein „Geheim-Tipp“ mehr. Mundart, welche sich nicht auf unsägliche stupide Einfältigkeit reduziert. Endlich ein inhaltlicher und musikalischer Repräsentant. Analog; echt und ohne Schnörkel.

Gunnar Golinski & Band, das sind:

Gunnar Golinski - Gitarren & Lead Gesang

Florian Wizemann - Drums & Vocals

Franco Zeleny - Bass & Vocals

Sicher im Moment, weit über die Region hinaus, einzigartig.

