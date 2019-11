Gunnar Golinski - Der schwäbische Rock-Poet

×

Er ist ein aufrechter Rocker, Poet und Zeitgenosse, musikalisch bunt im Denken und offen im Geist. Er hat den Blues in seinem Gitarrenspiel und in seiner Lyrik. Dabei schlagen immer zwei Herzen in seiner Brust... "Dur" und "Moll". Beide Gefühle sind dabei ständig im Widerstreit – wobei das "Moll" oft die Oberhand behält.Er ist unverbiegbar durch Mainstream, Zeitgeist und Populismus. Dabei immer mit Melancholie benetzt, und selbst wenn er seinen bissigen Humor und seinen brummigen Zynismus darbietet, schmeckt man immer eine, eben seine feine Prise Traurigkeit heraus.Wahrlich kein Leichtgewicht – manche seiner Texte und Geschichten können einem schon mal schwer im Magen liegen – doch auch das will er, dem Publikum etwas zu verdauen geben. In jedem Fall immer kraftvoll unter die Haut und manchmal durchaus gewollt irritierend.