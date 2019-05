Hoffnung und Erlösung. Philosophie und Folklore. Die Musik von Gunner & Smith ist eine Sammlung von feurigen Elementen, glühenden Gitarren, kräftigen Rhythmen und ausgeprägtem Gesang von Geoff Smith, der auch alle Songs geschrieben hat. Und nicht nur die Musik, sondern auch die Texte von Gunner & Smith sind ziemlich düster, weshalb sie öfter das Prädikat „Dark-Country-Rock“ aufgedrückt bekommen. Über allem steht Smith‘ sonorer Gesang, aber ebenso das unglaubliche Zusammenspiel der Musiker. Vor allem die neu gefundene Energie und das großartige Zusammenspiel von Gitarre, Orgel und Schlagzeug untermalen die dunklere Seite der Liebe, Verlust und Menschlichkeit und Smith fühlt sich dabei sehr inspiriert von Townes van Zant, Neil Young und Pink Floyd, was außerdem ziemlich gut den Sound von Gunner & Smith beschreibt.

Gerade, genauer gesagt am 25.01., haben Gunner & Smith ihr zweites Album heraus gebracht. Im Gegensatz zum Debütalbum „He Once Was A Good Man“ (2014) ist „Byzantium“ um einiges „tighter“, mehr auf den Punkt und flüssiger instrumentiert. Dies ist sicher auch der Tatsache geschuldet, dass Produzent Andrija Tokic (Alabama Shakes) die zehn Songs innerhalb von 6,5 Tagen in einem Studio 100km außerhalb von Sasaktoon live und analog aufgenommen hat. Das mag für den einen oder anderen gar nicht so besonders klingen, aber Tokic ist dafür bekannt, das Live-Feeling legendärer Muscle Shoals-, Stax- und Atlantic-Aufnahmen der 60er und 70er Jahre in die heutige Zeit zu transferieren.