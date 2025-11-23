Gunter Haug liest "Der Rebell vom Taubertal" - 500 Jahre Bauernkrieg

Zum 500 Mal jährt sich heuer der Bauernkrieg der in unserer Region tiefe Spuren hinterlassen hat. Das erste Mal erhoben sich damals Bauern, Leibeigene , einfache Menschen um für ihre Menschenwürde und Freiheit einzustehen.

Auch wir möchte daran erinnen und haben den Autor Gunter Haug zu uns eingeladen. Er wird aus seinem historischen Roman "Der Rebell vom Taubertal" lesen. Nicht nur Florian Geyer sondern auch Hans Böhm aus dem kleinen Niklashausen waren Schlüsselfiguren des Bauernkrieges.

Der kurze Sommer des Pfeiferhans von Niklashausen

Er war einer der ersten deutsche Revolutionäre.

Und er hat im Jahr 1476 einen gewaltigen Flächenbrand entfacht, als er in dem kleinen Dorf Niklashausen im Taubertal gegen soziale Missstände, gegen die Obrigkeit und sogar gegen die Kirche zu Felde zog: Hans Böhm, ein einfacher junger Schäfer, der später als der „Pfeifer von Niklashausen“ in die Deutsche Geschichte eingegangen ist.

Seinen Einsatz für mehr Gerechtigkeit hat er mit dem Leben bezahlen müssen. Auf dem Scheiterhaufen in Würzburg sollten mit ihm auch seine Forderungen in Flammen aufgehen.