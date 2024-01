Gunter Heun liest Goethes Faust: Ist auf der Erde ewig dir nichts recht?

Die Faustdichtung hat Goethe sein ganzes Leben begleitet, von 1770 bis kurz vor seinem Tod hat er am ersten und zweiten Teil gearbeitet.

Seine bedeutende Dichtung machte den Sinnsucher Faust und die Gretchentragödie zu einem festen Bestandteil unserer Welt- und Menschendeutung. Der Schauspieler Gunter Heun liest, spielt und spricht sämtliche Rollen des ersten Teiles und lässt die Gedankenfülle, den Humor und die Tragik des „Faust“ ungeheuer plastisch und lebendig werden. In Hall spielte Gunter Heun den „Leicester“ in „Maria Stuart“, den „Jedermann“, den „Wilhelm Tell“, „Malvolio“ in „Was ihr wollt“ und „Don Camillo“.