Günther Bayerl: Welterbe

Der Fotograf Günther Bayerl reiste drei Jahre kreuz und quer durch Deutschland, um die 42 Welterbestätten (heute sind es 44, zuletzt kamen 2018 der "Archäologische Grenzkomplex Haithabu und Danewerk" und der „Naumburger Dom“ hinzu) gebührend ins rechte Licht zu rücken. Die dabei entstandenen Fotografien fanden Eingang in den Bildband "WELTERBE - Deutschlands lebendige Vergangenheit", der 2018 mit dem ITB BuchAward ausgezeichnet wurde. Die Ausstellung wirft einen spannenden und intensiven Blick auf unser Welterbe und macht den Betrachter neugierig auf Deutschlands lebendige Vergangenheit. Die 21 in der Ausstellung gezeigten Bilder, darunter 8 Fotografien der sechs Welterbestätten aus Baden-Württemberg, spannen einen weiten Bogen vom Wattenmeer, der Zeche Zollverein, über das Kloster Maulbronn, die Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb bis hin zu den Pfahlbauten am Bodensee. Mit freundlicher Unterstützung der Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen Tübingen.