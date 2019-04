Gunthers Streetmagic Show

Gunther Stange ist ein junger Zauberkünstler, geboren und aufgewachsen hier in Heilbronn und Mitglied im Magischen Zirkel von Deutschland. Gelehrt und studiert an der „Akademie der Zauberkunst” bringt er mit seinen CloseUp-Shows, Zauberkunststücken und Street-Magic-Shows Leute rund um die Welt um den Verstand! Ganz nah dran und man versteht einfach nicht, wie das alles passiert. Wie kommt dieser Geldschein in die Orange? Mit seinem internationalen Projekt www.with-magic-around-the-world.com ist Gunther auf den großen internationalen Bühnen, den Straßen dieser Welt, unterwegs und nutzt die Magie, um das Reisen und Leute zu verbinden.