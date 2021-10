Ein halbes Jahrhundert Weltraum – Erde – und zurück! Guru Guru steht für wagemutige Anfänge im „Free Rock“ und „Free Beat“ mit wilden Experimenten und Expeditionen in den bekannten und unbekannten Weltraum. Mit ihren tollen Shows und abgefahrener Musik sind sie eine der wenigen Formationen, die über eine derart lange Zeit nicht in ihrer eigenen Formel und Wiederholung erstarrt sind, sondern sich immer wieder neu erfunden haben. Die Geschichte der Bandbesetzungen könnte leicht ein Who-is-who der deutschen Rockmusik abgeben. Guru Guru sind keine Revival-Show, sondern die Band war all die Jahre aktiv – mit inzwischen weit über 30 Plattenproduktionen, diversen DVDs, dazu zahlreichen Auftritten in Funk und Fernsehen – auch wenn das Line-Up ständigen Veränderungen unterworfen war, die Konstante am Schlagzeug, Mani Neumeier, garantierte doch immer für den „amtlichen“ Guru Guru Wahnsinn. Auch, und ganz besonders, in der aktuellen Besetzung (Zeus B. Held, Peter Kühmstedt, Mani Neumeier, Roland Schaeffer) ist Energie und Spielfreude der Fokus des musikalischen Geschehens und das Publikum, bei dem da „der Funke“ nicht überspringt, das muss erst noch geboren werden!