Wir durften schon 2018 das 50jährige Bühnenjubiläum mit Guru Guru feiern. 2020 war wieder ein Fest: Gründer, Sänger und Schlagzeuger – ach was sag ich – der Elektrolurch himself, Mani Neumeier, feierte seinen 80sten Geburtstag! Nun endlich können wir ihn in der Bastion feiern.

Mani begann seine Karriere in Free-Jazz-Formationen und sammelte über musikalische Wegbegleiter wie Peter Brötzmann, John Mc Laughlin, Yusef Lateef und viele andere internationale Größen Erfahrungen mit experimenteller und improvisierter Musik, die auch letztlich den Sound von Guru Guru prägten. Ein ganz besonderer Sound, der unter dem Namen „Krautrock“ heute ein guter Begriff ist. Der „Elektrolurch“ ist seit 1973 ein wunderbares Exemplar dieser Musik und darf natürlich bei keinem Auftritt fehlen. Guru Guru genauso wie dieser unverwüstliche Elektrolurch Mani Neumeier sind uns Kult, Kultur und Erlebnis!

Line up

Mani Neumeier (Schlagzeug, Gesang)

Roland Schaeffler (Gitarre, Sax, Gesang)

Peter Kühmstedt (Bass, Gesang)

Jan Lindquist (Gitarre, Lapsteel, Gesang)