Guru Guru

Electronic World Beat

Laboratorium Stuttgart Wagenburgstraße 147, 70186 Stuttgart

Wenn Bandgründer und Weltmusiker Mani Neumeier die Drumsticks wirbelt, Zeus B. Held den Synthie einstöpselt, Peter Kühmstedt die Basssaiten vibrieren lässt und Saxofonist Roland Schaeffer ins Blech röhrt, wird so mancher prominente Live-Act zur faden Nummer. Berühmt-berüchtigt ist die Band aber wegen ihrer Anfälle experimentellen Wahnsinns: Niemand, der ihren Underground-Hit „Elektro-Lurch“ gehört hat, wird ihn je wieder vollständig aus seinen Gehirnwindungen entfernen können.

Mani Neumeier – Schlagzeug, Gesang

Peter Kühmstedt – Bass, Gesang

Roland Schaeffer – Gitarre, Gesang, Nadaswaram

Zeus B. Held – Keyboards, Synthesizer, Gesang

