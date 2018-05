Wer hätte es geglaubt, dass ausgerechnet Mani Neumeier (geb. 1940) - der Mitbegründer des legendären Krautrock & Enfanterrible der deutschen Rockmusik - mit seinen Gurus auch heute immer noch zu den aktivsten und beständigsten Bands der deutschen Musikszene gehört, der hätte sich gewaltig geirrt! Jetzt gehen Guru Guru (gegründet 1968 im Jahr der Studentenrevolte) ins 50. Jahr ihrer langen Bandgeschichte und zählen nach wie vor zu einer der innovativsten Bands seit ihrer Gründung, denn wo sich viele Musiker mit teilweisen großen Hits nur eine kurze Epoche im Musikbusiness behaupten konnten, gingen Guru Guru abseits vom Mainstream mit ihrer Synthese aus experimentellen Rock, Ansätzen von Avantgarde über die Variationen des Jazz bis hin zu weltmusikalischen Einflüssen immer ihren eigenen Weg.Klar - es war ein ständiges Auf und Ab, aber heute stehen neben Mani mit Roland Schaeffer und Peter Kühmstedt zwei alte Recken seit mehr als 40 Jahren mit auf der Bühne. Einen großen Rückschlag mussten die Gurus mit dem Tod des langjährigen Gitarristen Hans Reffert († 21.02.2016) verkraften, der im Alter von 69 Jahren verstorben ist. Doch Guru Guru haben gerade in den letzten Jahren bewiesen, dass sie kein bisschen müde sind. Heute zählen die vier Krautrocker (jetzt mit dem Gitarristen Jan Lindqvist) aus dem Odenwald neben den Rolling Stones (Mani und Mick stehen zusammen in Tokio im Wachsfiguren-Kabinett) zu den dienstältesten Rockbands unseres Planeten und sind unbestritten eine lebende Legende. Dabei steht Mani Neumeier und seine Gurus für eine Rockmusik, die alle musikalischen Trends überlebt haben und auch heute noch Grenzen überschreitet, was sie auf ihrem neuen Live-Doppel-Album unter Beweis stellen.Nach über 40 LP & CD & DVD Veröffentlichungen zeigen Guru Guru einmal mehr, dass "das runderneuerte Flagschiff des Deutschrock" (Musikexpress) nichts von seiner Fähigkeit eingebüßt hat, auch heute noch die Konzertbesucher in ihren Bann zu ziehen und immer noch für ein außergewöhnliches Hörerlebnis zu sorgen.So enthält das Live-Doppel-Album "45 Years Live", das sowohl als CD und LP (und jetzt als DVD & BluRay) erschienen ist, Songs wie "Ooga Booga Special" aus den Anfangstagen bis hin zu "Return Of The Platypus" vom letzten Studio-Album "Electric Cats". Dabei ziehen Guru Guru einen großen Spannungsbogen, bei dem der Underground-Hit "Elektrolurch" - mit dem Mani Neumeier Krautrockgeschichte geschrieben hat - nicht fehlen darf, weil er Bestandteil einer jeden Guru Guru Live-Performance ist.Heutzutage zählen Guru Guru nach mehr als 3.500 Konzerten immer noch zu den Urgesteinen der progressiven Rockmusik und wer glaubt, dass Mani Neumeier nach all den Jahren die Füße im altgedienten Ruhesessel hochlegen wird, hat sich gewaltig getäuscht. Auch nach 50 Jahren zeigen Guru Guru, dass sie weiter ihren eigenen Weg konsequent weitergehen, denn Guru Guru - waren nicht nur - nein - sie sind nach wie vor einmalig!