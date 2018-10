Gus G (Ozzy Osbourne Gitarrist) European TOUR 2018

Gus G macht Gitarrenmusik, die scheppert. Mit Sirtaki hat die Musik von Kostas Karamitroudis herzlich wenig zu tun. Das liegt aber auch daran, dass er Griechenland schon vor vielen Jahren verließ, um in den USA durchzustarten. Als Gus. G.

Doch der Reihe nach. Schon im Alter von 10 Jahren begann Gus G. mit dem Gitarrenspiel und schrieb sich mit zarten 18 Jahren im renommierten Berklee College of Music ein.

Allerdings nur für ein paar Wochen. Schon schnell weiß Gus G. nämlich, was er wirklich will: Metal-Gitarrist werden. Gesagt, getan. Zuerst wird er Aushilfsgitarrist bei Arch Enemy, bevor er als Gitarrist bei Ozzy Osbournes Band einsteigt. Von da an geht es für Gus G. nur noch in eine Richtung – und die ist oben.

Mit der Band Firewind veröffentlicht Gus G. insgesamt sieben Studioalben, ehe er 2014 mit „I Am The Fire“ sein erstes Soloalbum veröffentlicht, auf dem er sich endlich selbst ausleben und die Songs nach seinem Gusto interpretieren kann.