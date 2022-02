× Erweitern Gustav Lichdi Combo

"The same pocedere as every year" , so würde die Veranstaltung normalerweise angekündigt werden. Leider mussten auch die Lichdis die beiden letzten Jahre eine "Zwangspause" einlegen. Nun wird die Serie endlich wieder fortgesetzt. Ihr Motto ist immer noch "langweilig klingt anders. Wer die Big Band aus Wolpertshausen kennt, kann das sicher bestätigen. Gute Laune im Publikum und auf der Bühne ist wieder mal angesagt.