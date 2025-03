Gustav-Mesmer-Ausstellung

Gustav Mesmer, der "Ikarus vom Lautertal genannt“, kehrt nach 36 Jahren weitreichender Ausstellungstätigkeit erstmals wieder in die Zehntscheuer nach Münsingen zurück. 1989 fand dort die erste, noch mit ihm gemeinsam eingerichtete Ausstellung statt. Danach ging es auf die Reise zur Weltausstellung nach Sevilla, dann nach Mannheim, Wien, Ulm, Lausanne, Friedrichshafen, Brüssel, Gent, Paris und vielen anderen schönen Stationen. Umso mehr freuen wir uns hier, wo alles seinen Ursprung nahm, eine neu gestaltete Ausstellung gemeinsam mit dem Kulturamt der Stadt Münsingen zu präsentieren. Vom 10. April bis zum 13. Juli können Sie Mesmers Werk, seine Flugräder, seien Schwingenfluggeräte, Sprechmaschinen und Musikinstrumente in all ihrer außergewöhnlichen Einzigartigkeit erleben. Begleitet wird die Ausstellung von einem vielfältigen Begleitprogramm mit Musik, Theater, Vorträgen, Workshops und einem Flugradtwettbewerb.