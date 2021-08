gusto Solo - Von Stuttgart in die Welt

Von der Kutsche zur Bahncard 100 – im Leben freier Künstlerinnen und Künstler gehört das unterwegs sein seit je her dazu wie das täglich Brot. Hier ein Konzert, dort eine Probe, an diesem Ort etwas neues Hören, da eine unerwartete Begegnung – Reisen eröffnet neue Horizonte. Von ihren Erfahrungen und Entdeckungen erzählen die Solistinnen und Solisten von il Gusto Barocco musikalisch und visuell in vier persönlichen Portraitkonzerten.

Alexander Gergelyfi kann sein Instrument - ein Originales österreichisches Clavichord aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts - ins Handgepäck packen. Das tut er auch und reist in den Spuren des Stuttgarter Komponisten Johann Jakob Froberger von Stuttgart in die Welt.