Eine spannende und zugleich gefühlvolle Komödie, bei der die Protagonistin Emmi Rothner mehrmals versucht, ihr Zeitschriftenabonnement zu kündigen, aber aufgrund eines Tippfehlers die Nachrichten immer bei Leo Leike landen.

Aus anfänglich irregeleiteten E-Mails, entwickelt sich eine sehr persönliche Freundschaft – oder handelt es sich sogar um eine Liebesbeziehung? Dieser Digitalflirt, der die heutige Kommunikation der Online-Vernetzung perfekt widerspiegelt ist pointenreich, unterhaltsam, voller Gefühle und birgt viele Überraschungen. Ob aus der virtuellen Beziehung zweier unbekannter Persönlichkeiten mehr entsteht? Werden die virtuellen Liebes­gefühle einer Begegnung im realen Leben standhalten? Und was, wenn ja? „Ein Muss für alle Fans, die den eleganten Wortwitz des Kult­romans lieben. Eine irregeleitete E-Mail führt zum leidenschaftlichsten Digitalflirt aller Romantik-Komödien: ‚Gut gegen Nordwind‘ ist tempo- und pointenreich, spannend und unterhaltsam, voller Gefühle und Überraschungen.”