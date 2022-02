Die bisher bekannt gegebenen Vorstellungen von „Gut gegen Nordwind“ sind ausverkauft. Deshalb bietet die Theaterkiste zwei weitere Termine an: Samstag, 19. März, 20 Uhr und Sonntag, 20. März, 18.00 Uhr, im Theatersaal der Carl-Orff-Schule in der Werderstraße 8 in Sinsheim.

Die Vorstellungen finden unter Einhaltung der vorgeschriebenen Vorsichtsmaßnahmen statt (Info dazu auch auf der Homepage der Theaterkiste).

Vorverkauf: Selbstausdruck: ticketino.de

Buchhandlung Doll (hier fällt eine Vorverkaufsgebühr an)

Restkarten: tel. Hotline - eine Stunde vor Vorstellungsbeginn

01511 75 44 88 5