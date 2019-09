Die dritte Auflage der Gut für NeckarAlb-Spendenwanderung verspricht zusätzliche Spendengelder für Projekte in der Region. Am 29. September gehen die Wanderer dafür wieder an den Start.

Gemeinsam mit der Tourismusgemeinschaft Mythos Schwäbische Alb und dem Schwäbischen Albverein haben die Kreissparkassen Reutlingen und Tübingen vier Wanderrouten zusammengestellt. Wanderführer des Schwäbischen Albvereins leiten die Wanderer über einen 6, 8, 10 oder 12,5 Kilometer langen Wanderweg durch die Naturschutzgebiete Böttental und Schandental.

Die Gut für NeckarAlb-Spendenwanderung beginnt um 10:30 Uhr an der Turn- und Festhalle in Mehrstetten.

Für jeden gelaufenen Kilometer geben die Kreissparkassen Reutlingen und Tübingen einen Euro. Am Ende der Tour erhalten die Teilnehmer einen Spendengutschein für die gelaufenen Kilometer. Mit dem eingedruckten Code können sie auf www.gut-fuer-neckaralb.de ein Herzensprojekt ihrer Wahl unterstützen. Die Gutscheine können direkt an den Tablets vor Ort oder zu Hause eingelöst werden.

Nach der Wanderung klingt der Tag gemütlich bei der anschließenden Hockete mit Begleitung durch den Musikverein Mehrstetten aus. Der Schwäbische Albverein bewirtet die Gäste mit Getränken.

Anmeldungen sind bis zum 25. September in jeder Sparkassen-Filiale im Landkreis Reutlingen und Tübingen sowie online unter www.ksk-reutlingen.de/spendenwanderung möglich.