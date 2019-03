Das anspruchsvolle Kongressprogramm vermittelt den Fachbesuchern im Rahmen von insgesamt 8 Expertenvorträgen und exklusiven Profi-Workshops nutzbringendes Fachwissen für Ihren Institutserfolg. Unterstützt wird der GUT zu FUSS Fachkongress von unseren Sponsoren Allpresan, Gustav Baehr, Hellmut Ruck und Remmele’s Propolis.Insgesamt sechs Fortbildungspunkte können durch die Teilnahme an den Exper-tenvorträgen rund um das Diabetische Fußsyndrom (DFS) von Dr. Boris Kurosch, Dr. Wolf-Rüdiger Klare und Anke Niederau erworben werden. Darüber hinaus referiert Hanne Marquardt über die Fußreflexzonentherapie in jedem Lebensalter und Mechthild Geismann moderiert die Diskussionsrunde für Podologen zum Thema „Preisgestaltung in der Podologie und Fußpflege“. An beiden Tagen findet nach dem letzten Kongressvortrag zudem ein Get-together für die Kongressteilnehmer statt. Hier bietet sich nicht nur die Gelegenheit zum Kennenlernen, sondern auch zum zwanglosen Austausch und intensiven Netzwerken.Das Seminar-Angebot umfasst die Workshops von Ursula Maria Schneider (Punktuelle Massagegriffe für stimmige Fußmassagen), Elisabeth Pfau (Unterstützung mit der Fußreflex im „Auf und Ab“ des Lebens) und Jörg Halfmann (Der Hallux valgus - Konservative Therapiemöglichkeiten?). Unter der kompetenten Anleitung der Dozenten werden die Inhalte anschaulich vermittelt und die Teilnehmer haben die Möglichkeit, das Erlernte sogleich in der Praxis zu erproben. Die Zahl der Plätze ist begrenzt, daher empfiehlt sich eine frühzeitige Reservierung über den COSMETICA Ticket-Shop. Eine Teilnahmegebühr wird erhoben.

Auch am Aktionspunkt Fuß stehen Information und Weiterbildung im Mittelpunkt. Die Fachbesucher können hier von einer Vielzahl unterschiedlicher Behandlungsvorführungen und Fachvorträge profitieren. Zu den Referenten zählen u. a. Bruno Niederau (Podologie und Demenz), Jörg Halfmann (Wundversorgung mit der Blutegel-Therapie bei Patienten mit Diabetes) und Ursula Maria Schneider (Rituale in der Fußpflege). Diese Fortbildungen sind für alle Messebesucher frei zugänglich und im Eintrittspreis inkludiert.Parallel zum GUT zu FUSS-Fachkongress findet in Halle 4 die COSMETICA Stuttgart statt, die sich als Branchentreff für Aussteller und Beauty-Profis fest etabliert hat. Hier finden die Messebesucher ein vielfältiges Angebot an pflegender, apparativer und dekorativer Kosmetik sowie Nail Art, Permanent Make-up, Lashes, Naturkosmetik, Wellness und Accessoires vor.Fachbesucher können ihre Eintrittskarten für die COSMETICA Stuttgart und den begleitenden GUT zu FUSS Fachkongress online über den benutzerfreundlichen COSMETICA Ticket-Shop erwerben, bequem zu Hause ausdrucken oder als eTicket auf das Smartphone laden. Pro Fachbesucher sind zwei Begleitpersonen erlaubt, Besucher aus Österreich und der Schweiz haben freien Eintritt.

Die COSMETICA Stuttgart ist gut erreichbar: Vom Hauptbahnhof gelangt man mit der S-Bahn direkt zum Messegelände, das auch vom Flughafen nur wenige Schritte entfernt ist. Auch die Haltestellen der Fernbusse befinden sich in unmittelbarer Nähe zum Eingang.

Weitere Informationen zur COSMETICA Stuttgart und dem GUT zu FUSS Kongress finden Sie unter www.cosmetica.de/gut-zu-fuss-stuttgart sowie unter www.cosmetica.de/cosmetica-stuttgart.