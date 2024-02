Gute Beziehung in der Pubertät?!

Pampige Antworten, Stress wegen Ausgehzeiten, Wechselbäder der Gefühle – für Eltern ist die Zeit der Pubertät eine Herausforderung. Viele Eltern fragen sich, ob sie jetzt strenger sein sollten – oder die Kinder einfach machen lassen? Fast alle Eltern wünschen sich ein achtungsvolleres und friedlicheres Zusammenleben mit ihren Heranwachsenden. Entscheidend ist dabei, trotz aller Auseinandersetzungen die Beziehung zum eigenen Kind auch in der Pubertät nicht zu verlieren. Wie Sie dies mit Ihrem Sohn oder Ihrer Tochter erreichen können, dafür erhalten Sie Anregungen an diesen drei Abenden. Auch die Situation von alleinerziehenden Elternteilen mit ihren besonderen Gegebenheiten findet Berücksichtigung. Begleitet werden Sie dabei vom Jugendberatungsteam des Jugend- und Familienberatungszentrums Mössingen. Eingeladen sind Eltern und Elternteile von Söhnen und Töchtern in der Pubertät aus dem Landkreis Tübingen.

Wir wollen uns mit folgenden Themen beschäftigen :

Jugendalter und Pubertät – Baustelle im Gehirn?

Positive Kommunikation mit Jugendlichen

Umgang mit problematischem Verhalten

Die Abende sind abwechslungsreich gestaltet durch