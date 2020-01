× Erweitern Philipp Mattes Gute funky Zeit! Livemusik mit Gebläse Sa.01.02.20 Jazzclub Kiste 21:00 Uhr www.drill-it-music.com

Die 7-Köpfige Liveband Drill it! Bestehend aus einer druckvollen Rhythmusgruppe (Drums/Bass/Keys/Git.) und einem satten Bläsersatz (Trp./Sax/Pos.) sind für Ihre energiegeladenen Konzertabende bekannt. Von Beginn an wird das Publikum in ihre Konzerte auf charmante Weise mit eingebunden, denn nur so lässt sich die positive Energie guter Livemusik potenzieren.

Drill it! macht professionellen Funk mit Rap,HipHop-, Blues- und Jazzelementen und ist das Projekt des erfahrenen Stuttgarter Trompeters Philipp Mattes. Neben druckvollen Eigenkompositionen spielen Sie unter anderem auch Klassiker von der Funklegende Maceo Parker.

Drill it! ist druckvolle und aufrichtige Livemusik, die dem Publikum ein transparentes und breitgefächertes Klangerlebnis bietet; von Old School bis zu moderner Musik.

Drill it! ist es wichtig eine gute Funky Zeit zu feiern und der Energie guter Musik freien Lauf zu lassen!

Hier das im August 2019 erschienene Ablum GET THE DRILL:

Link zum Streamingdienst:

https://open.spotify.com/album/6UWfT8Q5pAZuiT0NZDnvoV

https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nkHkgELeDKrKb3j7cvAo4Q-GivUbyVMkI

Link zum Lieblingsvideo:

https://www.youtube.com/channel/UC0DfGy3uQVaV6rjwaRFVaFg

Homepage:

http://www.drill-it-music.com

Philipp Mattes, Tr./Rap

Benjamin Gerny, Pos.

Lukas Wögler, Sax

Wolfram Göz, Git.

Stefan Buortmes, Piano

Bastian Schiller, Bass

Markus Hassold, Drums