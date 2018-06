× Erweitern Gute Nacht Flohmarkt

Gemütliches Flohmarkt-Schlendern mit Live-Musik

In gemütlicher Atmosphäre könnt ihr am 24.08. zwischen 19 und 23 Uhr über unseren Gute-Nacht-Flohmarkt schlendern, neue Schätze entdecken und zu Euren machen. Zwischendurch kann man sich einen erfrischenden Drink oder ein kühles Bier an der Bar holen und der Live-Musik von lokalen Bands und Singer/Songwriter lauschen. Die Künstler werden noch bekannt gegeben.

Hier kommt jeder Trödel- und Shoppingfan auf seine Kosten, denn: Alles ist erlaubt! Ob Kleidung, Accessoires, Bücher, Multimedia und Dekoartikel - hier kann jeder seine gebrauchten Goldschätze weitergeben.

Einen Stand kann man ganz leicht zwischen dem 02.08 und 06.08. via Mail an flohmarkt@posthalle.de buchen. Einfach den vollen Namen und eine kurze Beschreibung der zu verkaufenden Ware angeben. Danach werden wir uns mit weiteren Informationen melden. Ein Stand beinhaltet für eine Standgebühr in Höhe von 24,00€ eine bereits aufgebaute Bierzeltgarnitur. Der Tisch und eine Bank werden zur Präsentation der Ware benutzt, die zweite Bank dient als Sitzgelegenheit für die Standbesitzer.