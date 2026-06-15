Gute-Nacht-Geschichten 2026

Stimmungsvolle Abendlektüre bei sommerlichem Wetter im Pomeranzengarten.

Von Montag, 27. Juli bis Samstag, 1. August können literaturbegeisterte Bürgerinnen und Bürger den Gute-Nacht-Geschichten im Pomeranzengarten lauschen – oder selbst etwas aus einem eigenen Buch vorlesen.

Aus Lieblingsbüchern lesen

Die Gute-Nacht-Geschichten im Pomeranzengarten gehören seit über 20 Jahren zum Sommerprogramm in Leonberg. An jedem Abend wird aus 3 Büchern á 25 Minuten vorgelesen. Beginn ist jeweils um 19 Uhr.

Die Wurzeln der einwöchigen Sommerveranstaltung liegen im Jahr des Stadtjubiläums. Als einen Bürgerbeitrag zu 750 Jahre Stadtgründung realisierte Lore Molly, die damalige Inhaberin der inzwischen geschlossenen Buchhandlung Bücherwurm am Marktplatz, 1998 die ersten Gute-Nacht-Geschichten. 10 Jahre lang organisierte Lore Molly die Lesungen. Ihr folgte bis ins Jahr 2017 Xenia Bicer, die den Bücherwurm weiterführte und sich auch um die sommerliche Lektüre im Pomeranzengarten kümmerte.