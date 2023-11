Gute Nacht mein Bär

Anna und ihr Bär sollen schlafen gehen. Stattdessen machen die beiden eine Flugreise, verjagen Gespenster, streiten und versöhnen sich.

Im dunklen Kinderzimmer sprüht Annas phantasievolle Kinderseele nur so vor Ideen. Manchmal hat Anna aber auch Angst. Gut, dass "Prinz Bär" da ist zum Kuscheln, Beschützen und nochmal drüber reden, was der Tag so gebracht hat.

Auf klare, unverschnörkelte Weise wird vorgeführt, was für die Kinder nachvollziehbar und verständlich ist: zwischen zärtlicher Liebe und jäher Ablehnung pendelnde Beziehung vom Mädchen Anna und ihrem "Prinz Bär", die sprühenden Ideen eines Kindes, das eigentlich im Bett liegen sollte und schlafen ...

Wundervolle Lieder, begleitet live am Klavier, Bewegung und klare Theaterbilder laden ein zu einer wundersamen poetischen Gute-Nacht-Reise.