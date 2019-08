Gute Texte schreiben: Worauf es ankommt

Im Seminar lernen Sie, verständliche, interessante sowie zielgruppen- und markengerechte Texte für unterschiedliche Medien zu schreiben, die eine effektive Kommunikation gewährleisten. Kurz: Texte, die den Unterschied machen. Die theoretischen Inhalte werden anhand von zahlreichen Beispielen erläutert und diskutiert. In Einzel- und Gruppenarbeit werden mehrere kurze Übungstexte geschrieben und gemeinsam besprochen. Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter, Selbstständige sowie Fach- und Führungskräfte, zu deren Aufgaben das Schreiben von Texten zählt (Newsletter, Mailing, Website, Social Media, Presse, etc.) und die ihre Schreibkompetenz verbessern wollen. Es eignet sich auch für noch wenig geübte Teilnehmer.

INHALT

Theorie und Diskussion: Was macht einen Text zu einem guten Text? Wie wird ein Text „lebendig“? Wie bringt man seine Inhalte/Botschaften auf den Punkt?

• Die Architektur guter Texte

• Inhalte und (Marken-)Botschaften auf den Punkt bringen

• Wie schreibt man zielgruppengerechte Texte?

• Das kleines Einmaleins der Textarten

• Themen finden und verpacken

• Schlusskorrektur

• Verfassen eines Briefings / Vorarbeiten zur Textarbeit

• Schreiben von Übungstexten anhand einer konkreten Vorgabe (z.B. Pressemeldung, Newsletter, Webnews + Anzeige für Produkteinführung). Gemeinsame Analyse, Diskussion und Überarbeitung.

• Texte richtig überarbeiten (an konkreten Beispielen)

• Feedbacks der Texte / Schlusskorrektur