Gutes Geld FAIRändert die Welt

Geld anlegen ist ein Problem geworden: der Zins ist im Keller, die Angebote sind undurchsichtig und finanzieren oft fragwürdige Geschäfte. Immer mehr Menschen haben das satt. Sie möchten ihr Geld sinnvoll investieren und unsere Schöpfung bewahren.

Wer sein Geld bei der Kreditgenossenschaft Oikocredit investiert, leistet „Hilfe zur Selbsthilfe“. Mit Darlehen und Beratung unterstützt Oikocredit soziale Unternehmen in über 60 Ländern. Was hinter Oikocredit steckt, wie die Geldanlage Kleinbauernfamilien in Peru hilft oder wie Frauen mit Mikrokrediten eine Garküche aufbauen, darüber spricht Oikocredit-Bildungsreferentin Ulrike Pfab. Mit Verkostung von fairen Produkten von Oikocredit-Partnern.