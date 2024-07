Wer die hübsche Kapelle in der historischen Gutleutanlage am Friedhof noch nie von innen oder gar in musikalischer Aktion gesehen hat, der sollte unbedingt einmal bei einem der kurzen sonntäglichen Konzerte der Reihe „Gutleutmusik um 3“ vorbeischauen.

Denn das schmucke Kirchlein aus dem 16. Jahrhundert verfügt mit seinem lichtdurchfluteten Raum und seinen wunderschönen Fresken und Wandmalereien nicht nur über eine außergewöhnliche und sehr stimmungsvolle Optik, auch seine Akustik ist für Konzerte geradezu ideal und erlaubt einen ganz direkten Kontakt zwischen den ausführenden Musikern und ihren Zuhörern.

Daher finden dort von Mai bis September – am jeweils letzten Sonntag des Monats um 15 Uhr – kleine, etwa halbstündige Konzerte statt, die mit ihrem vielfältigen Programm auf jeden Fall immer einen nachmittäglichen Ausflug wert sind. Die Reihe „Gutleutmusik um 3“ hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 2015 sehr schnell zu einem beliebten Event im Mosbacher Musikleben entwickelt. Die etwa 90 verfügbaren Sitzplätze in der Kapelle sind oft zügig vergeben, weshalb es empfehlenswert sein kann, schon etwas früher zu kommen.

Am Sonntag, 26. Mai, startet die Gutleut-Saison 2024 mit „Jiddischen Liedern“, die Heribert Eckert (Klarinette) und Johannes Vogt (Laute und Gitarre) vorstellen werden. Gleich im Anschluss, nämlich um 15.30 Uhr, kann man am selben Tag eine Führung über den Jüdischen Friedhof gleich neben der Kapelle besuchen (für diese wird ein geringer Unkostenbeitrag erhoben). Beim zweiten Konzert am Sonntag, 30. Juni, ist dann der Gitarrist Phileas Baun zu hören, der neben Musik von spanischen oder italienischen Gitarrenmeistern auch Schubert in eigener Bearbeitung spielen wird. Das Vokalquintett „Capella nova“ mit Rachel Rickert kommt am Sonntag, 28. Juli, mit Johann Sebastian Bach (zum 274. Todestag) und seiner prächtigen Motette „Jesu, meine Freude“. Am Sonntag, 25. August, musiziert das „pocket orchestra“ mit Pia Geimer & friends in solistischer Besetzung allerlei Barockes für Streicher und Laute.

Zu Ende geht die Reihe in diesem Jahr am Sonntag, 29. September, mit einem Soloprogramm von Kjell Pauling, der auf seinen verschiedenen Blockflöten Musik von Bach, Telemann und Blavet vorstellen wird.

Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei, ein Spendenkörbchen steht jeweils am Ausgang bereit. Die Gutleutkapelle ist auch für auswärtige Besucher mit Navi leicht zu finden: Kapellenweg 5, 74821 Mosbach