Guttenberger Brothers trio

Seit dem Film Chocolat von Lasse Hallström aus dem Jahr 2000 nach der Romanvorlage von Joanne Harris gehört Jazz Manouche längst zum guten Ton der europäischen Kulturwelt – vor allem auch dank Johnny Depps Engagement als musizierendem Zigeuner. In dieser Tradition stehen die Guttenberger Brothers aus Stuttgart. Ohne ihre (Sinti)Wurzeln zu ignorieren, ist das Quintett in der Musik weitergegangen und im Heute angekommen.

Bei unserem LagerFeuerAbend erfreuen uns die Guttenberger Brothers mit einem besonderen Auftritt in Trio-Besetzung: Knebo Guttenberger an der Rhythmusgitarre, Mano Guttenberger an der Sologitarre und Branko Arnsek am Kontrabass. Ihre Musik basiert auf der klassischen Traditionen des Sinti-Swings, zeigt Einflüsse von Gipsy-Swing à la Django Reinhard und dem amerikanischen Jazz der 30er und 40er Jahre. Wir freuen uns auf eine stimmungsvolle, musikalische Zeitreise.

www.guttenberger-brothers.de