Gwennyn & Band (Bretagne)

GWENNYN zählt zu den wichtigsten Botschafterinnen des zeitgenössischen bretonischen Gesangs. Sie singt in französischer Sprache und hat eine luftige, sinnliche, tiefe Stimme, ein unvergleichliches Timbre, begleitet von Gitarrenriffs, die restlos begeistern.

Sie ist in ihrer Heimat bereits ein echter Star und hat mehrfach Preise bei Wettbewerben für Liedermacher in ganz Europa gewonnen.

Die Presse beschreibt GWENNYN als »einzigartig und universell«. Begleitet von außergewöhnlichen Musikern wie Patrice Marzin, der an der Gitarre und als künstlerischer Direktor fungiert, David Pasquet an der Bombarde, Kevin Camus an Dudelsack, Low Whistles und Irischer Flöte, Many Leroy am Bass und Yvon Molard an Schlagzeug und Percussion.

Eine außergewöhnliche Persönlichkeit, eine lebhafte Stimme und authentische Gefühle geben der Musik von GWENNYN etwas Besonderes – eine pure und moderne Fusion zwischen Weltmusik und keltischem Folk.