Keltischer Folk-Pop mit bretonischen Wurzeln

Gwennyn zählt zu den wichtigsten Botschafterinnen des zeitgenössischen bretonischen Gesangs. Sie ist in ihrer Heimat bereits ein echter Star und hat mehrfach Preise bei Wettbewerben für Liedermacher in ganz Europa gewonnen.

Eine ganzheitliche, echte Künstlerin, ausgestattet mit einer seltenen musikalischen Sensibilität, die ihre Stärke auch aus der Zuverlässigkeit herausragender Musiker schöpft.

Versuchen Sie nicht, sie einem Genre zuzuordnen oder in einen Stereotyp zu sperren; das hieße, eine atypische, tiefgründige, uneigennützige Persönlichkeit völlig zu verpassen.

Nehmen Sie sich die Zeit, sie live zu entdecken und Sie werden verstehen, warum diese Künstlerin dabei ist, die Bühnen dieser Welt ohne Grenzen zu erobern.

Mit luftiger, klarer und sinnlicher Stimme mit einem Timbre, wie keine andere, mit Gitarrenriffs, die begeistern, sind wir eingeladen in eine Welt voller Träume und Emotionen in eine Fusion bretonischer Musik, traditionell beeinflusst, aber mit dem Mut zu eigenständigen Arrangements, modern, neu kreiert, die durch ein ausgezeichnetes Ensemble an Musikern zum Leben erweckt wird.

Gwennyn nimmt uns mit auf eine Reise in die fantastische Welt alter keltischer Mythen und zu ihren bretonischen Wurzeln, mal leidenschaftlich und expressiv, mal einfühlsam und zart. „Die Werte, die ich vertrete, sind nicht militant, sie sind ein Vehikel, ich spreche von der Identität der Völker, Gemeinschaft, Gleichgewicht, Harmonie. Die Gleichförmigkeit ist leer von Geschmack und Aromen“