Gymnastiktreff

Jeden Montag um 10 Uhr wird sanfte Gymnastik im Sitzen angeboten, abwechslungsreich gestaltet mit Bändern, Bällen, Tüchern und Musik. Die Teilnehmenden machen ganz nach den eigenen Bedürfnissen mit, so wie es eben gut tut. Im Vordergrund steht dabei die Freude am Gemeinsamen, so dass auch Zeit für Gespräche bleibt. Neulinge sind zum Schnuppern eingeladen, sollen sich aber unbedingt vorab anmelden. Kontakt: Anneliese Knödler, Telefon 75271.