Gysis Begegnungen

Gregor Gysi trifft ab Sommer 2025 im Neuen Kunstmuseum Menschen, die etwas zu sagen und etwas erlebt haben: Prominente Zeitzeugen des öffentlichen Lebens aus Medien, Kultur, Politik, Show, Musik, Sport und Gesellschaft.

Kaum ein deutscher Staatsmann wurde so geschmäht, kaum einer schlug sich so erfolgreich durch Gestrüpp der Anfeindungen – hin zu einer anerkannten Prominenz und zu einem der wichtigsten Protagonisten linken Denkens in Deutschland.

Gregor Gysi, geboren 1948 in Berlin, ist Rechtsanwalt, Autor, Podcaster, Moderator und Politiker. Von 1990-2002 und von 2005-2015 war er Fraktionsvorsitzender der PDS, beziehungsweise der Partei „Die Linke“ im Bundestag. Dort war er von 2020-2023 außenpolitischer Sprecher der Linksfraktion. Auch als Autor ist Gregor Gysi erfolgreich, unter anderem mit seiner Bestseller-Autobiografie „Ein Leben ist zu wenig“.

In kurzweiligen Gesprächen mit Tiefgang und jeder Menge Humor präsentiert Gregor Gysi jeweils einen Gast im Neuen Kunstmuseum, spricht mit diesem über Leben und Erlebtes.