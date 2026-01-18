GZUZ ist einer der bekanntesten Gangsta-Rapper Deutschlands und für seinen markanten Stil und seinen Einfluss auf die Szene bekannt. Am 20. Februar steigt das Mitglied der Hip-Hop-Gruppe 187 Strassenbande in Stuttgart in der Porsche-Arena ab.

2025 schlägt GZUZ das nächste Kapitel seiner Karriere auf: Mit dem neuen Album "Scherbenhaus", hat er ein Werk vorgelegt, das musikalisch wie inhaltlich neue Akzente setzt. "Scherbenhaus" liefert die gewohnte Wucht - aber mit mehr Tiefgang als je zuvor. Man spürt: GZUZ ist nicht stehen geblieben, sondern gewachsen.

Begleitend zum Release erschien die Dokumentation "Licht & Schatten" - eine fesselnde, ungeschönte Nahaufnahme eines Künstlers zwischen zwei Welten, der für seine Familie kämpft und gleichzeitig gegen seine eigenen Dämonen. Die Doku erschien exklusiv bei Prime Video und begleitet GZUZ über viele Monate hinweg - so privat, verletzlich und echt wie nie zuvor. Sie liefert intensive Eindrücke aus dem Entstehungsprozess von "Scherbenhaus" und gewährt seltene Einblicke hinter die Fassade eines der meistdiskutierten Musiker des Landes.