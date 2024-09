HÄISD'N'DÄISD VOMM MEE "Geht's noch?"

„Geht’s noch“.

Oder was? Könnte man natürlich gleich als zweite Frage anschließen. Sind wir nun etwa über Nacht in ein Alter gekommen, wo nun diese Frage plötzlich berechtigt ist? Wollen wir uns am Ende noch einmal beweisen oder mit Jüngeren vergleichen?

Wollen wir Bestätigung?

Weder noch. Wir sind zwar älter geworden, aber lang noch nicht alt. So starten wir in unserem Jubiläumsjahr den Versuch unserem Publikum einen Querschnitt der letzten 25 Jahre zu präsentieren ohne uns dabei zu lange in Nostalgie zu wälzen. Wir werden das ein oder andere überarbeiten und im neuen Gewand darbieten.

Aber keine Angst das Gewand wird nur musikalisch gewechselt. Selbstverständlich werdet ihr uns noch erkennen. Ob`s dann noch gegangen sein wird, müsst ihr bei einem Konzertbesuch selbst herausfinden.