Was sind denn die neuen Bücherhighlights in diesem Sommer? Was macht Lust auf Lesen?

Bei einem Spaziergang um das romantische Romschlössle werden an verschiedenen Stationen schöne Neuerscheinungen vorgestellt. Wer möchte, darf auch sein eigenes Lieblingsbuch mitbringen.

Teilnehmerzahl: maximal 15 Personen